Официальные курсы доллара и евро на среду снизились на 5 и 16 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 28 декабря.
Курс доллара снизился на 4,97 копейки и составил 60,8587 рубля.
Курс евро снизился на 15,55 копейки и составил 63,5730 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 28 декабря составила 62,0801 рубля.
Следующая новость Эксперт назвал сроки расшифровки данных черных ящиков Ту-154
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии