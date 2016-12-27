Официальные курсы доллара и евро на среду снизились на 5 и 16 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 28 декабря.

Курс доллара снизился на 4,97 копейки и составил 60,8587 рубля.

Курс евро снизился на 15,55 копейки и составил 63,5730 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 28 декабря составила 62,0801 рубля.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: курсы валют
Следующая новость Эксперт назвал сроки расшифровки данных черных ящиков Ту-154

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО