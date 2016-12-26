Официальные курсы доллара и евро на 27 декабря выросли на 6 и 19 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 27 декабря.
Курс доллара вырос на 5,56 копейки и составил 60,9084 рубля.
Курс евро вырос на 18,6 копейки и составил 63,7285 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 27 декабря составила 62,1774 рубля.
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