Официальные курсы доллара и евро на 23 декабря снизились на 24 и 5 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 23 декабря.
Курс доллара снизился на 24,51 копейки и составил 60,8641 рубля.
Курс евро снизился на 4,82 копейки и составил 63,5604 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 23 декабря составила 62,0774 рубля.
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