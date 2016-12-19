Официальные курсы доллара и евро на вторник выросли на 4 и 19 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 20 декабря.

Курс доллара вырос на 4,16 копейки и составил 61,7931 рубля.

Курс евро вырос на 19,18 копейки и составил 64,6727 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 20 декабря составила 63,0889 рубля.

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