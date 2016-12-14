Официальные курсы доллара и евро на четверг снизились на 26 и 22 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 15 декабря.
Курс доллара снизился на 26,11 копейки и составил 60,8079 рубля.
Курс евро снизился на 22,31 копейки и составил 64,7543 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 15 декабря составила 62,5838 рубля.
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