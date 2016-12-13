Официальные курсы доллара и евро на среду снизились на 51 и 9 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 14 декабря.
Курс доллара снизился на 51,14 копейки и составил 61,0690 рубля.
Курс евро снизился на 9,46 копейки и составил 64,9774 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 14 декабря составила 62,8278 рубля.
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