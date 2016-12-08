Официальные курсы доллара и евро на 9 декабря снизились на 52 и 25 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 9 декабря.
Курс доллара снизился на 52,13 копейки и составил 63,3901 рубля.
Курс евро снизился на 25,44 копейки и составил 68,2458 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 9 декабря составила 65,5752 рубля.
Следующая новость Путин наградил Орденами мужества погибших и раненых в Сирии
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии