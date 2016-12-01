Официальные курсы доллара и евро на пятницу снизились на 1,56 и 1,73 рубля
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 2 декабря.
Курс доллара снизился на 1 рубль 55,75 копейки и составил 63,6807 рубля.
Курс евро снизился на 1 рубль 72,55 копейки и составил 67,6162 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 2 декабря составила 65,4517 рубля.
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