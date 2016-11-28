Официальные курсы доллара и евро на вторник выросли на 30 и 72 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 29 ноября.
Курс доллара вырос на 29,79 копейки и составил 64,9153 рубля.
Курс евро вырос на 72,45 копейки и составил 69,1608 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 29 ноября составила 66,8258 рубля.
Следующая новость В Москве пройдет акция в помощь детям с онкологическими заболеваниями
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии