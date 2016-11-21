Официальные курсы доллара и евро на 22 ноября снизились на 74 и 63 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 22 ноября.
Курс доллара снизился на 74,43 копейки и составил 64,3580 рубля.
Курс евро снизился на 62,78 копейки и составил 68,3611 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 22 ноября составила 66,1594 рубля.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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