Официальные курсы доллара и евро на 17 ноября снизились на 1,01 и 1,38 рубля
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 18 ноября.
Курс доллара снизился на 1 рубль 1 копейку и составил 64,5463 рубля.
Курс евро снизился на 1 рубль 38 копеек и составил 69,2388 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 18 ноября составила 66,6579 рубля.
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