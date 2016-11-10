Официальные курсы доллара и евро на 11 ноября упали на 48 копеек и 2 рубля 1 копейку
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 11 ноября.
Курс доллара снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля.
Курс евро снизился на 2 рубля 0,99 копейки и составил 69,3392 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 11 ноября составила 66,0815 рубля.
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