Официальные курсы доллара и евро выросли на 31 и 61 копейку соответственно

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 1 ноября.

Курс доллара вырос на 31,37 копейки и составил 63,2174 рубля.

Курс евро вырос на 60,8 копейки и составил 69,2863 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 1 ноября составила 65,9484 рубля.

Новости по теме
Материал дополняется...
Теги:
Места: Россия
События: курсы валют
Следующая новость Компьютерные игры способствуют похудению

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО