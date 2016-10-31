Официальные курсы доллара и евро выросли на 31 и 61 копейку соответственно
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 1 ноября.
Курс доллара вырос на 31,37 копейки и составил 63,2174 рубля.
Курс евро вырос на 60,8 копейки и составил 69,2863 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 1 ноября составила 65,9484 рубля.
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