МВФ официально включил юань в число резервных валют

Китайская национальная валюта юань официально включена с 1 октября в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом, сообщает «Интерфакс».

Юань будет иметь в корзине вес почти в 11 процентов против 42 процента у доллара и 31 процент у евро.

На базе корзины рассчитывается курс SDR, валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран-участников организации.