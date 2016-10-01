МВФ официально включил юань в число резервных валют
Китайская национальная валюта юань официально включена с 1 октября в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом, сообщает «Интерфакс».
Юань будет иметь в корзине вес почти в 11 процентов против 42 процента у доллара и 31 процент у евро.
На базе корзины рассчитывается курс SDR, валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран-участников организации.
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