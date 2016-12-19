МИД РФ официально подтвердил вооруженное нападение на посла России в Турции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, в результате которого дипломат получил огнестрельное ранение.
- Сегодня в ходе публичного мероприятия в Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь, в результате чего огнестрельное ранение получил посол Российской Федерации в Турции. Сейчас он доставлен в местный госпиталь. Российская сторона находится в контакте с турецкими официальными лицами. Мы будем оперативно информировать вас о развитии ситуации, — цитирует Захарову РИА «Новости».
На место происшествия прибыл глава МВД Турции, правоохранительные органы пытаются задержать преступника.
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