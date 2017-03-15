Офицеры США расплачивались за секс-вечеринки секретной информацией
Американские офицеры расплачивались за секс-вечеринки с проститутками и выпивку государственными секретами.
Как уточняется в материале, фигурантами уголовного дела стали восемь высокопоставленных офицеров США.
В ходе расследования выяснилось, что секс-оргии с эксклюзивной выпивкой и сигарами для военных устраивал сингапурский бизнесмен Леонард Френсис. Информация, предоставляемая военными, помогала ему заключать выгодные контракты с Пентагоном.
Под подозрения попал даже контр-адмирал флота Брюс Лавлесс, который служит в разведке ВМС США. Всего по скандальному делу проходит 27 человек, уточняет Ura.ru.
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