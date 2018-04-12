Два офицера ФСБ попались на крупных взятках

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области получали незаконные вознаграждения на протяжении двух лет.

Речь идет о замглавы службы экономической безопасности ведомства УФСБ Сергее Гудованом и начальнике отдела «М» Павле Чермашенцеве.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Согласно его материалам, сотрудники ведомства с марта 2016 по март 2018 годов получали ежемесячно взятки в размере свыше одного миллиона рублей. Незаконное вознаграждение выплачивалось руководством ООО МО «ТНП» за то, что Гудованый и Чермашенцев оставят в тайне обнаруженные нарушения в работе перевалочных баз нефти в регионе.

В частности, у Гудованого были изъяты 80 миллионов рублей. Он утверждает, что 20 из них – накопления его семьи, а остальные средства получены от посредника. Офицер не стал отрицать причастность к получению взяток, однако назвал дело против него заказным. Гудованый заявил, что средства ему доставались мошенническим путем, поскольку он никаких действий или бездействий в интересах взяткодателей не совершал, сообщает РИА «Новости».

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Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ
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