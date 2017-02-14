Офицер МВД с женой стали подозреваемыми в похищении гражданки Филиппин в Якутске

В период с 10 по 12 февраля текущего года супруги, один из которых подполковник МВД РФ, удерживали иностранку в одной из квартир дома в Якутске, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В релизе Следственного управления указано, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий), передает «Интерфакс».

В то же время, как сообщает пресс-служба МВД по Якутии, по факту причастности полицейского к инциденту началась служебная проверка.

По данным местных изданий, гражданка Филиппин работала в клининговой компании, однако по причине задержек заплаты она уволилась. Бывшая работодательница и ее муж – офицер полиции - застали иностранку на новом месте работы, насильно увезли в квартиру и избили.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, СКР
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