Офисы «Яндекса» прекратят работу в Киеве и Одессе

Причиной тому послужило внесение «Яндекс.Украины» в санкционный список.

Компания фактически лишена возможности вести свою деятельность в стране и не может выплачивать зарплату своим сотрудникам. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель компании Очир Манджиков.

Он добавил, что работникам закрывающихся офисов будет предложена работа в других странах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране вводится запрет на доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru.