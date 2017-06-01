Офисы «Яндекса» прекратят работу в Киеве и Одессе
Причиной тому послужило внесение «Яндекс.Украины» в санкционный список.
Компания фактически лишена возможности вести свою деятельность в стране и не может выплачивать зарплату своим сотрудникам. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель компании Очир Манджиков.
Он добавил, что работникам закрывающихся офисов будет предложена работа в других странах.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране вводится запрет на доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru.
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