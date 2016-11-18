В офисе Центробанка начались следственные мероприятия
В офисе Центробанка проходят следственные действия в связи с уголовным делом, возбужденном по обращению регулятора, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Представитель ЦБ пояснил, что Банк России обратился в правоохранительные органы по ситуации в банке МАБ, у которого регулятор отозвал лицензию.
- По нашему обращению было возбуждено уголовное дело. Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия, - сообщил собеседник «Интерфакса».
Собеседник подчеркнул, что к самому Центробанку у правоохранителей претензий нет.
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