В офисе Центробанка начались следственные мероприятия

В офисе Центробанка проходят следственные действия в связи с уголовным делом, возбужденном по обращению регулятора, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Представитель ЦБ пояснил, что Банк России обратился в правоохранительные органы по ситуации в банке МАБ, у которого регулятор отозвал лицензию.

- По нашему обращению было возбуждено уголовное дело. Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия, - сообщил собеседник «Интерфакса».

Собеседник подчеркнул, что к самому Центробанку у правоохранителей претензий нет.