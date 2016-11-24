В офисе спецпосланника ООН де Мистуры опроверги информацию о его отставке
Стаффан де Мистура не подавал в отставку, а продолжает работать. Об этом сообщили в офисе специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии.
- Сообщения СМИ о том, что спецпосланник де Мистура уходит в отставку не точны. Спецпосланник продолжает в полной мере выполнять свою миссию, — цитирует представителя офиса РИА «Новости».
Ранее телеканал «Аль Маяддин» со ссылкой на источники в ООН распространил информацию о том, что Организация Объединенных Наций, которую с 1 января возглавит португалец Антониу Гутерреш, намерена отказаться от услуг де Мистуры, чьи действия вызывают большие нарекания.
По данным канала, занять этот пост может спецпосланник генсека ООН в Ливане Сигрид Кааг.
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