В офисе спецпосланника ООН де Мистуры опроверги информацию о его отставке

Стаффан де Мистура не подавал в отставку, а продолжает работать. Об этом сообщили в офисе специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии.

- Сообщения СМИ о том, что спецпосланник де Мистура уходит в отставку не точны. Спецпосланник продолжает в полной мере выполнять свою миссию, — цитирует представителя офиса РИА «Новости».

Ранее телеканал «Аль Маяддин» со ссылкой на источники в ООН распространил информацию о том, что Организация Объединенных Наций, которую с 1 января возглавит португалец Антониу Гутерреш, намерена отказаться от услуг де Мистуры, чьи действия вызывают большие нарекания.

По данным канала, занять этот пост может спецпосланник генсека ООН в Ливане Сигрид Кааг.