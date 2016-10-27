Офис петербургского СМИ забросали "коктейлями Молотова"

На бизнес-центр в Санкт-Петербурге в ночь на четверг напали неизвестные. Они бросили в здание четыре бутылки с горючей смесью. Известно, что в здании находится редакция газеты "Невские новости" и офис платных интернет-комментаторов.

Инцидент произошел на улице Савушкина. На записях камер видеонаблюдения видно, что около 1.20 к зданию подошли двое неизвестных в масках. Они бросили на второй этаж постройки четыре бутылки с "коктейлями Молотова". В здании находился администратор, который смог потушить возгорание, сообщает Фонтанка.ру.

Сотрудники редакции газеты "Невские новости" обратились с заявлением в полицию. Офис на Савушкина в народе также именуют "фабрикой троллей", поскольку работающие там люди размещают в сети платные комментарии для формирования общественного мнения.