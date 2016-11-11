МВФ одобрил выделение Египту 12-миллиардного кредита
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Египту кредитной линии на 12 миллиардов долларов. Об этом на пресс-конференции в Каире сообщил министр финансов страны Амр аль-Гархи.
- Международный валютный фонд одобрил предоставление кредита Египту на сумму 12 миллиардов долларов, - цитирует Аль-Гархи ТАСС.
Кредит рассчитан на три года и будет выдан на поддержку программ экономических реформ. Первый транш в размере 2,75 миллиарда долларов должен быть выдан Египту сразу после принятия МВФ окончательного решения о кредитовании.
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