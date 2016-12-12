При одновременном выполнении двух дел мозг «расщепляется»

Американские ученые долгое время изучали работу мозга под воздействием нескольких задач, и пришли к интересным выводам. Исследователи взяли за пример выполнение задач не взаимосвязанных между собой, таких как вождение авто и одновременное прослушивание радио.

Во время проводимых опытов ученые изучили мозг человека и пришли к выводу, что при выполнении подобных задачи мозг разделяется и может отдавать организму не объединенные между собой команды, - сообщает «Информинг».

Таким образом, стало ясно, что мозгу человека нет необходимости сосредотачиваться лишь на одной задаче и он многофункционален. Лишь при необходимости резкого реагирования на какую-то проблему, он выдвигает ее на передний план, на определенное время. При этом он не прерывает работу над другими задачами.