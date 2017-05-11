Одному из фигурантов дела и взрыве в Петербурге предъявлено обвинение

Фигуранту уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга Махмудюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Адвокат Мирзаалимов Дима Куталия рассказал «Коммерсанту», что его подзащитный свою вину не признает. «Он оказался не в том месте не в то время», - заявил юрист.

Сам Мирзаалимов, который был задержан в начале апреля вместе с пятью другими подозреваемыми, ранее неоднократно говорил, что случайно оказался в квартире на Товарищеском проспекте, где при обыске было обнаружено самодельное взрывное устройство.