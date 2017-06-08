На одном из вокзалов Москвы задержали мужчину с гранатами
На Курском вокзале полицейские задержали демобилизовавшегося солдата-срочника с двумя гранатами.
Боеприпасы были обнаружены при прохождении молодым человеком контроля. Позднее выяснилось, что гранаты не представляют опасности, поскольку являются учебными, сообщает НСН со ссылкой на управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
По словам бывшего солдата, гранаты он взял в качестве сувенира на память о прохождении военной службы.
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