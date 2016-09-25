В одном из театров в центре Парижа случился пожар
В центре Парижа в театре Могадор произошел пожар, сообщает AFP.
Возгорание случилось в подвале здания, где располагается театр. Это привело к массированному задымлению.
На место происшествия приехало около 20 машин службы тушения пожаров. Причина возгорания не установлено, но очаг удалось локализовать.
Следующая новость Крымские власти поблагодарили Киев за блокаду полуострова
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии