В одном из театров в центре Парижа случился пожар

В центре Парижа в театре Могадор произошел пожар, сообщает AFP.

Возгорание случилось в подвале здания, где располагается театр. Это привело к массированному задымлению.

На место происшествия приехало около 20 машин службы тушения пожаров. Причина возгорания не установлено, но очаг удалось локализовать.

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