В одном из районов Махачкалы веден режим КО
В поселке Талги Ленинского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции.
В Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане ТАСС рассказали, что силовики ведут поиск боевиков и их пособников. На время действия режима КТО в населенном пункте вводится ряд специальных мер и ограничений.
В конце ноября режим КТО вводился в трех районах Дагестана. В результате спецоперации были ликвидированы два боевика. При этом силовики также потеряли двух человек убитыми.
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