В одном из районов Махачкалы веден режим КО

В поселке Талги Ленинского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции.

В Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане ТАСС рассказали, что силовики ведут поиск боевиков и их пособников. На время действия режима КТО в населенном пункте вводится ряд специальных мер и ограничений.

В конце ноября режим КТО вводился в трех районах Дагестана. В результате спецоперации были ликвидированы два боевика. При этом силовики также потеряли двух человек убитыми.