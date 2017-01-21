В одном из сел Дагестана введен режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана, сообщил представитель оперативного штаба НАК в республике.
По его словам, режим КТО был введен 21 января в 09:15 по московскому времени.
Уточняется, что сотрудники силовых ведомств ведут розыск участников бандподполья и их пособников. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Белоруссия утвердила тарифы на транзит нефти
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии