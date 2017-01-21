В одном из сел Дагестана введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана, сообщил представитель оперативного штаба НАК в республике.

По его словам, режим КТО был введен 21 января в 09:15 по московскому времени.

Уточняется, что сотрудники силовых ведомств ведут розыск участников бандподполья и их пособников. Об этом сообщает «Интерфакс».