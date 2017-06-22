«Одноклассники» преодолели блокировку на Украине
Социальная сеть «Одноклассники» вновь доступна украинским пользователям.
Администрация соцсети разослала пользователям сообщение, согласно которому для обхода блокировки необходимо скачать специальное мобильное приложение для iPhone и смартфонов на базе Android.
Доступ к «Одноклассникам» через браузеры на компьютерах по-прежнему закрыт, сообщает Regnum со ссылкой на украинские СМИ.
«Одноклассники», «ВКонтакте», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru заблокированы на территории Украины в соответствии с указом президента страны Петра Порошенко.
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