«Одноклассники» преодолели блокировку на Украине

Социальная сеть «Одноклассники» вновь доступна украинским пользователям.

Администрация соцсети разослала пользователям сообщение, согласно которому для обхода блокировки необходимо скачать специальное мобильное приложение для iPhone и смартфонов на базе Android.

Доступ к «Одноклассникам» через браузеры на компьютерах по-прежнему закрыт, сообщает Regnum со ссылкой на украинские СМИ.

«Одноклассники», «ВКонтакте», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru заблокированы на территории Украины в соответствии с указом президента страны Петра Порошенко.