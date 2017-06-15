На одно вакантное место в Петербурге претендуют 8 человек
В Санкт-Петербурге разыскивается «менеджер по продажам», которому компания-рабтодатель готова платить от 350 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании рынка труда в Северной столице, которое провели в HeadHunter.
Как уточняется в сообщении, на одно вакантное место в Петербурге в среднем претендуют восемь человек.
Больше всего вакансий размещено в сфере продаж, ИТ, телекома, производства, маркетинга, строительства, недвижимости, бухгалтерии, а также в разделе «студенты без опыта».
Средняя предлагаемая в вакансиях составила 40 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость В Москве на железнодорожной платформе произошел взрыв
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии