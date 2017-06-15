На одно вакантное место в Петербурге претендуют 8 человек

В Санкт-Петербурге разыскивается «менеджер по продажам», которому компания-рабтодатель готова платить от 350 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании рынка труда в Северной столице, которое провели в HeadHunter.

Как уточняется в сообщении, на одно вакантное место в Петербурге в среднем претендуют восемь человек.

Больше всего вакансий размещено в сфере продаж, ИТ, телекома, производства, маркетинга, строительства, недвижимости, бухгалтерии, а также в разделе «студенты без опыта».

Средняя предлагаемая в вакансиях составила 40 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей, сообщает «Санкт-Петербург.ру».