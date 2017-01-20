Одним из первых своих указов Трамп утвердил Мэттиса в должности главы Пентагона

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал первые указы в новой должности. Одно из первых его распоряжений утверждает отставного генерала Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.

Трамп выдвинул кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона в начале декабря. Кандидатура Мэттиса должна быть утверждена верхней палатой Конгресса полного состава. С этим проблем не ожидается, поскольку и Сенат, и Палата представителей по итогам состоявшихся 8 ноября всеобщих выборов остались под контролем Республиканской партии, в ряды которой входит Трамп, - сообщает ТАСС.

Джеймс Мэттис получил прозвище «бешеный пес» за свою непримиримую позицию к радикальным исламским экстремистам.

Ранее, во время свой инаугурационной речи, Трамп пообещал, что во время его правления с радикальным исламом будет покончено раз и навсегда.

Трамп также подписал указы о выдвижении кандидатов на должности глав ведомств в своем правительстве.