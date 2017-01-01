Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока власти страны не располагают сведениями о том, кто стоит за террористической атакой клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь.

- Начали проясняться некоторые подробности, но власти работают над тем, чтобы получить конкретный результат. Полиция и представители служб безопасности предоставят информацию по мере ее поступления в ходе расследования, - цитирует Йылдырыма ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за террористическую атаку, в результате которой погибло 39 и получило ранения 69 человек.

Так, боевики из организации Рабочая партия Курдистана заверили, что не имеют отношения к событиям в ночном клубе Reina в районе Ортакёй, - сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что неизвестный в костюме Санта Клауса ворвался в клуб и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова.

Турецкие СМИ сообщили о том, что террорист был ликвидирован правоохранительными органами, однако позже выяснилось, что преступнику удалось скрыться, воспользовавшись возникшей паникой. По некоторым данным он выпустил по посетителям ночного клуба 210 пуль (семь автоматных рожков).

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