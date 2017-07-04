Одинцово атаковали огромные слизни

Жители подмосковного Одинцово стали часто встречать в парках и на тротуарах слизней-гигантов.

Размеры моллюсков внушают уважение – от 25 до 30 сантиметров в длину и пять сантиметров в ширину. По словам горожан, слизни выползают с наступлением сумерек.

Предполагается, что причиной их появления стали затяжные ливни в столичном регионе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в первые дни июля в Москве выпало примерно 40% от месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца недели.