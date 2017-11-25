В Одинцове лжесоцработница обокрала пенсионерку на 400 тыс. рублей

В Одинцове задержали мошенницу, которая под видом соцработника выманила у местной жительницы более 400 тыс. рублей.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина похитила из квартиры, расположенной в доме по улице Любы Новоселовой, крупную сумму денег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую 38-летнюю жительницу Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнице грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее в Ленобласти украли автомобиль с трехмесячным ребенком.