В Одинцове лжесоцработница обокрала пенсионерку на 400 тыс. рублей
В Одинцове задержали мошенницу, которая под видом соцработника выманила у местной жительницы более 400 тыс. рублей.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина похитила из квартиры, расположенной в доме по улице Любы Новоселовой, крупную сумму денег.
Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую 38-летнюю жительницу Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнице грозит до 6 лет тюрьмы.
Ранее в Ленобласти украли автомобиль с трехмесячным ребенком.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии