Одиночество вызывает диабет

Одинокие люди чаще страдают диабетом второго типа, выяснили ученые из Университета Маастрихта.

В ходе исследования сотрудники университета изучили данные 2861 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет.

В большинстве случаев пациенты, страдающие от недостатка социальных контактов, болели диабетом второго типа.

При этом, связь между предрасположенностью к диабету и одиночеством была выявлена только у женской половины группы. У мужчин была обнаружена корреляция между диабетом второго типа и жизнью в одиночестве.

По словам ведущего автора работы Стефани Бринкхюэс, результаты исследования поддерживают идею о том, что избавление от социальной изоляции может помочь предотвратить развитие диабета второго типа.

Сахарный диабет второго типа —эндокринное заболевание, развивающееся в результате роста невосприимчивости организма к инсулину, сообщает «РИА Новости».

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