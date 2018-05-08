Одиночество Владимира Путина на инаугурации удивило Запад

Западные СМИ нашли объяснение одиночества президента России Владимира Путина во время церемонии инаугурации, состоявшейся в кремле 7 мая.

По версии американского издания Quartz, опубликованные государственные фотографии показывают Путина как полностью независимого агента и как единственный голос, имеющий вес в России.

Автор статьи выражает удивление тем, что на прошедшей 7 мая инаугурации президент России Владимир Путин был без компаньона.

По фотографиям с мероприятия издание Quartz сделало вывод, что Путин провел большую часть понедельника в одиночестве.

После торжественной церемонии вступления в должность он в одиночестве работал в своем кабинете, после гулял по Кремлю и наблюдал за репетицией Парада Победы без какого-либо сопровождения.

Отмечается, что на инаугурационных церемониях в США избранного президента окружают его предшественники, а также поддерживающие его законодатели, судьи и члены семьи, сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Россия, США
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