Еще один украинский военнослужащий перешел на сторону ЛНР

Пресс-служба Министерства государственной безопасности Луганской народной республики сообщила об очередном факте перехода украинского военнослужащего на сторону ЛНР.

- Не согласный с политикой украинской власти и не готовый воевать против своего народа житель Старобельского района Луганской области Евгений дезертировал и перешел на сторону Луганской народной республики, — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По данным МГБ, вернувшись в 2016 году домой из Российской Федерации, куда житель Старобельского района уехал с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Евгений подвергся угрозам уголовного преследования и физическому воздействию со стороны офицеров Старобельского военкомата и сотрудников милиции.

В пресс-службе уточнили, что, по словам молодого человека, его под охраной доставили на медкомиссию и заставили подписать документы о приеме на службу по контракту в ВСУ, после чего направили в 92-ю бригаду, дислоцирующуюся в Харьковской области, из которой он и дезертировал.

В ЛНР Евгений собирается найти работу, - сообщили в пресс-службе.