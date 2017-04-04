Один из убитых главарей ИГ может оказаться выходцем из России

В иракском городе Мосул убит один из главарей ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление федеральной полиции Ирака.

Силовики предполагают, что убитый может иметь российские корни. К тому же его прозвище, возможно, имеет отсылку к такому предположению - Абу Мухаджир ар-Руси.

Иракские федеральные службы также сообщили, что с помощью дронов ликвидирован не только главарь и его подельник, но и шестеро помощников.

Основные усилия иракские силовики в настоящий момент сконцентрировали на попытках войти в районы Старого города. Террористы ИГ заминировали подходы к этой части города и оказывают яростное сопротивление, разместив на крышах домов десятки снайперов, а также используют начиненные взрывчаткой автомобили.