Один из создателей яда «Новичок» едва не погиб в Анапе

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев попал под машину в Анапе.

Химик переходил дорогу через уличный переход, и в этот момент его сбила легковая автомашина.

Ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.

Ранее Владимир Углев дал несколько интервью в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Interfax.