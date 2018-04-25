Один из создателей яда «Новичок» едва не погиб в Анапе
Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев попал под машину в Анапе.
Химик переходил дорогу через уличный переход, и в этот момент его сбила легковая автомашина.
Ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.
Ранее Владимир Углев дал несколько интервью в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Interfax.
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