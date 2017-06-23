За один поход в магазин россияне тратят около 550 рублей

В июне траты россиян за один поход в магазин в среднем составляют 547 рублей.

Средние чеки по стране сравнивала компании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» группы Сбербанка путем обработки данных онлайн-касс. Согласно полученным результатам, наибольший средний чек в Хабаровском крае – 1082 рубля, наименьший – в Саратовской области – 197 рублей. Жители столичного региона в среднем тратят 796 рублей за один поход в магазин.

Анализ чеков также показал, что в первые выходные месяца граждане тратили на 13% меньше, чем в предпоследние. Кроме того, примерно на 10% траты возросли накануне Дня России, сообщает РИА «Новости».