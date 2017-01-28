Один человек стал жертвой ДТП с микроавтобусом в МО
На автодороге М9 (Балтия) в Волоколамском районе Подмосковья микроавтобус столкнулся с иномаркой. Погиб один человек и пострадали еще пятеро.
В пресс-службе полиции МО отметили, что ДТП произошло по вине водительницы автомобиля Kia, которая допустила выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.
Жертвой аварии стала ее виновница. Пассажиры микроавтобуса получили тяжелые травмы, сообщает ТАСС.
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