Один человек стал жертвой ДТП с микроавтобусом в МО

На автодороге М9 (Балтия) в Волоколамском районе Подмосковья микроавтобус столкнулся с иномаркой. Погиб один человек и пострадали еще пятеро.

В пресс-службе полиции МО отметили, что ДТП произошло по вине водительницы автомобиля Kia, которая допустила выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

Жертвой аварии стала ее виновница. Пассажиры микроавтобуса получили тяжелые травмы, сообщает ТАСС.

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