Один человек пострадал при пожаре в Электростали

В квартире жилого дома в Электростали произошло возгорание. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по Московской области, на тушение огня были направлены 12 человек. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что из-за высокой вероятности пожаров в Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности.