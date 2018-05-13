Один человек пострадал при пожаре в Электростали

В квартире жилого дома в Электростали произошло возгорание. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по Московской области, на тушение огня были направлены 12 человек. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что из-за высокой вероятности пожаров в Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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События: происшествия
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