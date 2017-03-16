Один человек пострадал в результате взрыва в офисе МВФ в Париже

При вскрытии одного из конвертов, доставленных в офис Международного валютного фонда в районе площади Йена рядом с Эйфелевой башней в Париже, прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

На месте происшествия работают полицейские, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным BFM TV, пострадавший распечатал сверток неизвестного происхождения, содержавший взрывчатку.