Один человек пострадал в результате взрыва в офисе МВФ в Париже
При вскрытии одного из конвертов, доставленных в офис Международного валютного фонда в районе площади Йена рядом с Эйфелевой башней в Париже, прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
На месте происшествия работают полицейские, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным BFM TV, пострадавший распечатал сверток неизвестного происхождения, содержавший взрывчатку.
Следующая новость Порошенко утвердил введение санкций в отношении пяти российских банков
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии