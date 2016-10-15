Один человек погиб в результате взрыва в Варшаве

В польской столице Варшаве прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

Известно, что взрывное устройство неизвестные заложили под дверь одной из квартир. Оно было помещено в термос. Инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме, всех жителей эвакуировали. В доме проживают около 100 человек, сообщает ТАСС.

Полиция отмечает, что произошедшее не было терактом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.