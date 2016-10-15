Один человек погиб в результате взрыва в Варшаве
В польской столице Варшаве прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.
Известно, что взрывное устройство неизвестные заложили под дверь одной из квартир. Оно было помещено в термос. Инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме, всех жителей эвакуировали. В доме проживают около 100 человек, сообщает ТАСС.
Полиция отмечает, что произошедшее не было терактом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следующая новость По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава "Оборонэнерго"
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии