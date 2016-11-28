Один из богатейших депутатов Госдумы РФ Скоробогатько отказался от мандата

Государственная дума РФ 2 декабря примет решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Александра Скоробогатько, написавшего соответствующее заявление.

Комитет нижней палаты парламента по регламенту 28 ноября поддержал проект постановления на этот счет, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

49-летний Скоробогатько является четвертым депутатом Госдумы седьмого созыва по размеру своего состояния, его годовой доход составляет 745,2 миллиона рублей.

В рейтинге Forbes депутат занял 40 место среди богатейших российских бизнесменов с состоянием в 2,3 миллиарда долларов.