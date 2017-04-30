Мэр Одессы не стал возвращать улицам советские названия

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил решение горсовета о возвращении некоторым улицам и переулкам города советских названий. Вопрос о переименовании улиц будет вынесен на общественное обсуждение и рассмотрение депутатами.

В мае 2016 года губернатор Михаил Саакашвили распорядился вернуть старые названия 56 улицам и переулкам Одессы в рамках закона о «декоммунизации». Это предложение отвергли горожане и депутаты горсовета. Они разработали новый проект и провели голосование среди граждан Одессы. 26 апреля проект был утвержден городским советом.

15 мая 2015 года украинский президент Петр Порошенко подписал четыре закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно документам, в стране запрещается советская символика, осуждается коммунизм, открываются архивы спецслужб СССР, сообщает Коммерсант.ru.