Мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке

Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова провести заседание городского совета на украинском языке оказалась неудачной, так как вскоре после начала мероприятия он перешел на русский язык.

Представители партий «Самопомич» и «Доверяй делам» пытались поддержать градоначальника и использовали только украинский язык, в то время как депутаты от «Оппозиционного блока» продолжали говорить на русском.

В начале заседания Труханов начал использовать для общения украинский язык, но периодически «помогал» себе русскими словами, позже он «сдался», окончательно перейдя на русский.

Примечательно, что на заседании рассматривались два проекта о переходе мэрии на работу на украинском языке, сообщает «РИА Новости».

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