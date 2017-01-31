В Одесской области неизвестные подожгли православный храм и детскую амбулаторию

Неизвестные устроили нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Новая Долина Одесской области и подожгли его. Огонь перекинулся на здание детской амбулатории.

- Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование, уничтожили около 700 детских медицинских карточек, — сообщили Лайфу в УПЦ.

Это не первый случай нападения на храмы за последнее время. К примеру, в ночь на 30 января в Белгород-Днестровской благотворительной епархии злоумышленники ограбили сразу три храма — Андреевский, Казанский и Дмитровский. Преступники унесли деньги, собранные прихожанами для беженцев.

- В Дмитриевский храм преступники также проникли через окно, после чего осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства, — добавили в УПЦ Московского патриархата.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Организации: РПЦ
Следующая новость Лидеры ДНР и ЛНР обратились к Путину и Трампу с просьбой остановить Порошенко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО