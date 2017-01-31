В Одесской области неизвестные подожгли православный храм и детскую амбулаторию
Неизвестные устроили нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Новая Долина Одесской области и подожгли его. Огонь перекинулся на здание детской амбулатории.
- Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование, уничтожили около 700 детских медицинских карточек, — сообщили Лайфу в УПЦ.
Это не первый случай нападения на храмы за последнее время. К примеру, в ночь на 30 января в Белгород-Днестровской благотворительной епархии злоумышленники ограбили сразу три храма — Андреевский, Казанский и Дмитровский. Преступники унесли деньги, собранные прихожанами для беженцев.
- В Дмитриевский храм преступники также проникли через окно, после чего осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства, — добавили в УПЦ Московского патриархата.
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