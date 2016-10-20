Одесский облсовет просит Порошенко вернуть старые названия нескольким улицам города

На сессии Одесского областного совета большинством голосов принято обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вернуть некоторым улицам города имена, которые они носили до переименования в мае 2016 года.

В проекте решения речь идет об улицах Киевского района Одессы: проспекте Маршала Жукова, который был переименован в проспект Небесной Сотни, улице Валентины Терешковой, которая стала улицей Героев Крут, улице Бабушкина, которую глава обладминистрации решил назвать улицей Семена Яхненко, и улице 25-й Чапаевской дивизии, которая получила имя Инглези, - сообщает «Интерфакс».

В ходе обсуждения между представителями депутатского корпуса и руководителями областной администрации возникла перепалка. Так, заместитель главы администрации Соломия Бобровская призвала депутатов «не позориться на всю страну». В ответ депутат от «Оппозиционного блока» Виталий Саутенков посоветовал Бобровской дать возможность уроженцам Одессы самим решать, «на каких улицах им жить», а саму Бобровскую причислил к «гостям города».

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